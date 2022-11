Angebot für Autofahrer ADAC-Prüfdienst macht in Haan Station

Die Mobile Prüfstation des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Nordrhein macht vom 5. bis 8. Dezember Station in Haan (Parkplatz des Einrichtungshauses Ostermann, Landstraße 40). Sowohl ADAC-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder können am Montag (13-18 Uhr), Dienstag und Mittwoch (10-13 + 14-18 Uhr) sowie Donnerstag (10-13 + 14-16) wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen. Die Technik-Experten des Mobilitätsclubs kontrollieren die Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern (abhängig von der Außentemperatur) und prüfen die Funktionsfähigkeit der Fahrzeug-Außenbeleuchtung. Diese Leistungen sind für Club-Mitglieder kostenlos. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für erforderliche Vorprüfungen.