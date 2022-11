Festmahl für Tiere Großes Fressen für Makaken bei Affenfest in Thailand

Hunderte Affen haben sich am Sonntag in Thailand über ein eigens für sie zubereitetes Festessen hergemacht. An der Tempelanlage der drei Pagoden in der thailändischen Provinz Lopburi wurde nämlich der jährliche Affentag gefeiert. Viele Schaulustige und Touristen beobachteten, wie die gar nicht scheuen Makaken auf Affenstatuten mit Tabletts herumkletterten, die am Tempelgelände aufgestellt waren, und sich Früchte und andere Leckereien schmecken ließen.