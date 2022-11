Hausbrauereien in Düsseldorf Warum fünf Flaschen Altbier in der Geschenkbox 18,99 Euro kosten

Düsseldorf · Jeweils eine 0,33-Liter-Flasche von insgesamt fünf Hausbrauereien gibt es neuerdings in einem Karton, plus Glas und Erklärungen. Doch warum ist der Preis so hoch?

29.11.2022, 18:41 Uhr

Vanessa und Dirk Rouenhoff haben das neue Bierpaket mit ihrem Start-up entwickelt. Foto: Gutgebraut Foto: Gutgebraut

Von Alexander Esch