3malE Schulwettbewerb von Westenergie : „Kleine Forscher“ aus Dormagen punkten mit selbstgemachter Seife und Flipperautomat

Dormagen Großer Erfolg für die „kleinen Forscher“ des Bettina-von-Armin Gymnasiums: Die Gewinner des 3malE Schulwettbewerbs von Westenergie stehen fest.

Zum 14. Mal in Folge reichten deutschlandweit Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufskollegs ihre Ideen rund um das Thema Energie und Nachhaltigkeit ein und bewiesen einmal mehr Neugier und Kreativität. 73 technische, experimentelle und digitale Projekte, aber auch Musik- und Theaterstücke gingen 2020/2021 ins Rennen um die attraktiven Preise. Das Bettina-von-Arnim-Gymnasium aus Dormagen belegten den dritten Platz in der Kategorie „Jahrgangsstufe fünf bis sieben“. Dafür gab es eine Belohnung in Höhe von 300 Euro.

„Ich nehme bereits seit zehn Jahren am 3malE Schulwettbewerb teil. Wir freuen uns über den Preis und die Unterstützung durch Westenergie. Die Projekte fördern einerseits die Teilnehmenden und motivieren Interessierte im nächsten Jahr dabei zu sein“, so Ina Hohn, Forscherlehrerin am Bettina-von-Arnim Gymnasium. Gegenüber der Redaktion erklärt sie, wofür sie das Preisgeld nun nutzen will: „Die 300 Euro werden in weitere Projekte und Forschung fließen und weiterhin den ‚kleinen Forschern’ zu Gute kommen.“ Über den dritten Platz sei sie begeistert: „Ich finde es prima, dass die Kinder eine solche Freude an dem Projekt hatten. Ich konnte erstmals eine Platzierung erreichen. Die Kinder haben sich sehr gefreut und ein Platz auf den Siegerfotos war heiß begehrt“, so Hohn.