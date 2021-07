Gemeinschaftsaktion in Dormagen : Mit „HeimatBlickpunkten“ Stadt und Landschaft erleben

Dormagen Dormagen an vielen Stellen neu erlebbar machen: Das ist die Idee der Aktion „HeimatBlickpunkte“, die die Lokale Allianz zusammen mit der Stadt Dormagen und der Bürgerstiftung ins Leben gerufen hat. Ein Überblick.

In den nächsten Monaten werden in nahezu allen Stadtteilen Infostelen aufgestellt, die auf interessante „HeimatBlickpunkte“ im Stadtgebiet hinweisen sollen.

„Wir möchten den Bürgern unsere Stadt noch näherbringen und ihnen auf anschauliche Weise erklären, welche spannenden Geschichten sich hinter Sehenswürdigkeiten, Landschaften und prägnanten Gebäuden verstecken“, sagt Klemens Diekmann, Sprecher der Lokalen Allianz. Zu entdecken gibt es beispielsweise den Pletschbach, wie dieser früher einmal durch Dormagen floss oder die alten Schmugglerpfade am Rhein. Auch an der ehemaligen Brauerei am Höhenberg sowie am Hügel gegenüber dem Tierheim, wo einst die Hackenbroicher Windmühle stand, werden Stelen eingerichtet.