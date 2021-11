Umfrage zur Stadtentwicklung : Rheinbergs Zukunft aus Sicht der Bürger

Das Solardach auf Rheinbergs Stadthaus: Aber Klimaschutztechnik am Bau ist nur ein Baustein für Nachhaltigkeit in der Kommune. Foto: Satdt/Klima-Tisch

Rheinberg Im Modellprojekt „Global Nachhaltige Kommune“ soll die Bevölkerung Ideen vorschlagen, wie sie sich die Stadt und die Ortsteile langfristig als lebenswerten Ort vorstellt. Dabei geht es nicht nur um Klima- und Umweltschutz.

Die Stadt Rheinberg will eine Nachhaltigkeitsstrategie im Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ (GNK) erarbeiten. Daran sollen möglichst viele Menschen mitwirken. Aus diesem Grund hat die Stadt eine erste Online-Bürgerbefragung gestartet. Das Ziel ist es, Nachhaltigkeit aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven und in allen Ortsteilen der Stadt zu betrachten. Schüler aus Orsoy sollen genauso zur Sprache kommen wie die Unternehmerin in der Innenstadt. Auch Arbeitnehmer, die nach Rheinberg pendeln, sind eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen.