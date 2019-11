Dormagen : Junge Frau bei Autounfall am Chempark schwer verletzt

Junge Frau bei Autounfall am Chempark schwer verletzt

Dormagen Die 23-Jährige, die unter Alkoholeinfluss stand, kam in ein Krankenhaus.

Eine unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende junge Frau ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war gegen 0.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Alten Heerstraße in Dormagen unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Chempark verlor sie die Gewalt über ihr Auto. Dabei kam sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei von der Straße ab und kollidierte mit einem runden Betonblock. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Wagen anschließend gegen eine Betonschutzwand.