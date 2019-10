Unfall in Alpen : 25-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Alpen Alkohol ist vermutlich die Ursache für einen Unfall, der sich am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der Kreuzung Rathausstraße/Weseler Straße (B 58) ereignet hat und bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind.

Ein 25-jähriger Mann aus Rheinberg kam mit seinem Auto auf der Rathausstraße aus Richtung Alpen. An der Kreuzung mit der Weseler Straße wollte er bei Grün nach links abbiegen und seine Fahrt in Richtung Rheinberg fortsetzen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, der von einer 60-jährigen Frau aus Alpen gesteuert wurde, wie die Polizei berichtet hat. Beide hatten Glück im Unglück, so die Polizei. Sie konnten nach ambulanter Versorgung an der Unfallstelle nach Hause entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des 25-Jährigen. Daraufhin entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Den Rheinberger erwartet jetzt ein Strafverfahren.