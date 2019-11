Politik : Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld tritt erneut an

Dormagen Das gab die SPD am Mittwochabend bekannt.

Auf ihrem Herbst-Empfang in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums stellte die SPD Dormagen am Mittwochabend ihren Bürgermeister-Kandidaten vor: Amtsinhaber Erik Lierenfeld (33) tritt noch einmal an und bewirbt sich bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 um das Amt des Verwaltungs-Chefs.