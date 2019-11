Energiekosten in Dormagen : evd verteuert Strom um 6,3 Prozent

Dormagen Drei-Personen-Haushalt zahlt ab Januar etwa 5,50 Euro im Monat mehr.

Zum 1. Januar 2020 erhöht die Energieversorgung Dormagen (evd) ihre Preise für Strom in der Grundversorgung, für Wärmestrom und in Sonderverträgen (evd strom vario, evd strom expert, evd strom online und evd kombi online) an. Der Arbeitspreis steigt um 1,90 Cent pro Kilowattstunde (brutto), der Grundpreis bleibt stabil. Nach Angaben der evd bedeutet die Erhöhung von 6,3 Prozent für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) etwa 5,50 Euro Mehrbelastung im Monat.

Obwohl der Strom an der Börse im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent gesunken ist, steigt der Preis. Da liege daran, so Unternehmenssprecherin Carina Backhaus, dass „wir unsere Energiebeschaffung mehr als ein Jahr im Voraus beginnen. Kurzfristige Preissenkungen oder -erhöhungen an der Börse sind für unsere Kunden daher immer erst im Folgejahr oder später spürbar.“ Grund für die Preiserhöhung seien externe, nicht beeinflussbare Faktoren wie gestiegene Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen sowie gestiegene Beschaffungskosten. „Diese erheblichen Kostensteigerungen machen es uns nicht möglich, die Preise konstant zu halten“, sagt Ivan Ardines, Leiter des Energievertriebes bei der evd. Derzeit sind etwa 70 Prozent des Strompreises durch Steuern, Abgaben, Netzentgelte und Umlagen bestimmt. „Nur etwa 30 Prozent des Strompreises setzen sich aus Faktoren zusammen, auf die wir Einfluss haben - wie zum Beispiel die Kosten für Beschaffung, Vertrieb und Service“, so Ardines weiter. „Wir schreiben alle betroffenen Kunden persönlich an. Wir beraten gern zu einem Produktwechsel zum Beispiel in unser neues Festpreisprodukt evd strom garant, das die größtmögliche Planungssicherheit bietet“, so Ardines.