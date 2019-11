IHK-Analyse : Unternehmer stellen Wirtschaftsstandort Dormagen gutes Zeugnis aus

Wenig überraschend: In Dormagen sind überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer in der Chemiebranche angestellt. Generell arbeiten viele in der Industrie, die Arbeitslosigkeit ist gering – das führt zu einer hohen Kaufkraft. Auch Gastgewerbe ist im Landesvergleich überdurchschnittlich vertreten. Foto: Currenta

Dormagen Insgesamt sind die Unternehmen mit dem Wirtschaftsstandort Dormagen zufrieden – aber im Bereich Verkehr, Fachkräfte-Förderung und vor allem Breitbandausbau herrscht Handlungsbedarf.

Dormagen ist vor allem Industriestandort: 28 Prozent der Beschäftigten arbeiten im verarbeitenden Gewerbe. In NRW (20 Prozent) und im Rhein-Kreis Neuss (19 Prozent) liegt dieser Wert deutlich darunter. Allein in den vergangenen zehn Jahren (2008 bis 2018) verzeichnete Dormagen ein Plus von mehr als 18 Prozent. Jeder vierte Beschäftigte in der Stadt ist bei einem Chemieunternehmen angestellt – der Wert ist 16-mal so hoch wie in NRW.