Chempark Dormagen : Bahnstrecke Dormagen-Köln wird nach Unfall bei Ineos gesperrt

Auf dem Ineos-Gelände entgleisten zwei Waggons, die nun aufwendig geborgen werden müssen. Foto: Ineos/Oliver Brenneisen

Dormagen/Köln Zwei Bahnwagen sind auf dem Ineos-Gelände entgleist. Der giftige Inhalt muss aus den Waggons entfernt werden, dafür wird auch die nahegelegene Bahnstrecke gesperrt – allerdings frühestens am Mittwoch. Laut Ineos trat kein Stoff aus und wurde niemand verletzt.

Nach dem Entgleisen zweier Bahnkesselwagen am Montag auf dem Werkgelände von Ineos Köln, das direkt an den Chempark Dormagen anschließt, soll für die Zeit des Aufrichtens der Waggons die Bahnstrecke zwischen Dormagen und Köln-Worringen gesperrt werden. Davon betroffen sind die S 11 und die Züge RE 6 und RE 7. „Wir stehen dazu mit der Deutschen Bahn in Kontakt“, so ein Ineos-Vertreter. Konkrete Informationen über den genauen Zeitpunkt der Sperrung gibt es noch nicht. „Die Sperrung wird frühestens am Mittwoch erfolgen“, erklärte Unternehmenssprecherin Anne-Gret Iturriaga Abarzua auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zunächst müssen noch Vorarbeiten erledigt werden: In den Waggons, die in der Nähe der werkinternen Brücke entgleist sind, befindet sich der Giftstoff Ethylenoxid, das vor der Bergung entleert werden soll. Dazu soll das Produkt in bereitgestellte leere Bahnkesselwagen umgepumpt werden.

Ethylenoxid, ein farbloses, hochentzündliches Gas mit süßlichem Geruch, dient als Grundstoff zur Herstellung von Waschmitteln. „Es ist kein Produkt ausgetreten. Ebenso wurde niemand verletzt“, betont die Ineos-Unternehmenskommunikation.

Weiterhin ist eine Lokomotive entgleist. Ein in der Nähe befindlicher Bahnkesselwagen wurde bereits weggezogen. Über den Grund der Entgleisung könne bisher noch keine Aussage getroffen werden. Die Ursachenforschung wurde aufgenommen.