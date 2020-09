Alte Musik in Dormagen : Beethoven-Abend der Extraklasse beim Knechtstedener Festival

Knechtsteden Die Rheinische Kantorei und das Barockorchester „Das Kleine Konzert“ sorgten für einen großartigen Konzertabend in der Knechtstedener Klosterbasilika.

Pasticcio bedeutet in der Musik die Zusammensetzung mehrerer Werke unterschiedlicher Herkunft. Hermann Max begann mit Johann Sebastian Bach. Die Rheinische Kantorei sang in kleiner Besetzung Auszüge aus seiner „Missa A-Dur“ (BWV 234) und das „Crucifixus“ aus dem Credo der großen „Missa h-Moll“ (BWV 232). Beethoven wollte seine „Missa solemnis“ nicht schreiben, ohne Bach studiert zu haben. Die fabelhafte Rheinische Kantorei sowie das meisterlich aufspielende Barockorchester „Das Kleine Konzert“ waren auf zwei Podien auf die Vierung über dem Hauptaltar und in der Westapsis aufgeteilt. Das vermittelte den Zuhörern in der Klosterbasilika ein faszinierendes zusätzliches Klangerlebnis. So kam Bachs „Fuga b-Moll“ aus dem Wohltemperierten Klavier aus der Westapsis. Tobias Koch spielte auf einem historischen Flügel von Conrad Graf. Tatsächlich hat der Klavierbauer 1810 Beethoven in Wien einen Hammerflügel geliehen, der heute im Beethoven-Haus in Bonn zu bewundern ist. Da Beethoven der Meinung war, Bach habe in dieser Fuge zu tollkühn agiert, schrieb er eine „richtige“ Fassung für Streichquintett. Die Gegenüberstellung beider Fassungen war von besonderem Reiz.