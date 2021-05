Stadt Dormagen kündigt an : Verschärfte Kontrollen am Vatertag

Dormagen Die Stadt kündigt an, dass das Ordnungsamt am Feiertag besonders auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten wird und verstärkt im Einsatz ist.

Nicht selten sind an Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag (13. Mai) viele Männer- und vereinzelt auch Frauengruppen mit dem Fahrrad oder dem Bollerwagen im Stadtgebiet unterwegs. In normalen Zeiten tingeln die Gruppen von Biergarten zu Biergarten und genießen den Feiertag, doch dies ist momentan beinahe unmöglich. Im Rhein-Kreis Neuss, wo die Corona-Notbremse des Bundes greift, sind sowohl in der eigenen Wohnung als auch draußen nur Treffen des eigenen Hausstandes mit einer weiteren Person erlaubt.

Die Stadt Dormagen erklärte auf Nachfrage der Redaktion, dass das Ordnungsamt verstärkt im Einsatz sein wird: „Das Ordnungsamt der Stadt Dormagen wird an Christi Himmelfahrt verstärkt Präsenz zeigen und mit Augenmaß natürlich auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren“, so Stadtsprecher Nils Heinichen. Die Restaurants und Biergärten in der Nähe sind jedenfalls mit Getränken To-Go gerüstet, doch auch für die Gastronomen ist eine Einhaltung der Regelungen besonders wichtig, damit eventuelle Fehltritte nicht auf sie zurückfallen. Auch das angekündigte Regenwetter spricht in diesem Jahr eher nicht für ausgiebige Vatertagstouren.