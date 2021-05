Streit um Fahrradstraße in Dormagen : Deichstraße wird zur Hängepartie

Stürzelberg/Zons Zwischen Rot-Grün, CDU oder FDP/UWG gibt es höchst unterschiedliche Meinungen in der Frage. Im Juni geht die Diskussion weiter. Woran hakt es?

Ob die Deichstraße, eine zentrale Verbindung zwischen Stürzelberg und Zons, zur Fahrradstraße werden wird, so wie es die rot-grüne Koalition wünscht, ist ungewiss. Das ist auch ein Ergebnis der jüngsten Beratung in der Ratssitzung. Es wurden zwar die höchst unterschiedlichen Positionen ausgetauscht, eine Entscheidung gibt es gleichwohl nicht. Vielmehr wurde das Thema mitsamt zweier Anträge in die nächste Sitzung des Hauptausschusses am 10. Juni geschoben.