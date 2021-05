Ansiedlungs-Idee für Dormagen : Zentrum sieht Pläne für Rechenzentrum kritisch

Dormagen Die Idee, im künftigen Gewerbepark Silbersee ein so genanntes Hyperscale-Rechenzentrum zu errichten, stößt bei der Zentrumsfraktion auf Widerstand.

Dieser enorme Flächenverbrauch ergebe sich auch aus der oft „billigsten Bauweise“, so das Zentrum. „Eine Halle, nur eine Etage für die Server. Höchste Sicherheitsanforderungen und extremer Stromverbrauch, aber sehr wenig Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten“, führt Wolfgang Krause, IT-Experte der Zentrumsfraktion, aus. „Wie will man vom Standort Silbersee die Abwärme nutzen, die Investitionskosten zur Nutzung der Abwärme sind sehr hoch, und im Sommer braucht die Abwärme keiner. Was wir in Dormagen brauchen, sind Unternehmen mit sehr hoher Wertschöpfung pro Arbeitsplatz, ein Rechenzentrum bietet das leider nicht, schlicht weil die Wertschöpfung im Bereich IT nicht in den Rechenzentren stattfindet. Ein Rechenzentrum ist ein notwendiges Übel, dessen Kosten man so gering wie möglich halten muss“, so Wolfgang Krause.