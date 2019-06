Schützenfest in Dormagen-Horrem : Horrem bejubelt Ehepaar Schmitt

Horrem Bernhard und Anne konnten sich beim Schützenfest über „Königswetter“ freuen.

Am Samstag kündigten Böller an, dass gleich kühles Blondes in Strömen fließen würde. Die Ehre, das Fass anzustechen, oblag in diesem Jahr Schirmherr Andreas Beivers, der lediglich zwei, drei feste Schläge benötigte, um die Schützen mit Bier zu versorgen. Allzu viel wurde jedoch zunächst nicht getrunken, zumindest die Teilnehmer am Gästekönigsschießen hielten sich wohlweislich zurück. Am Abend folgte ein weiterer Höhepunkt: der Festumzug, der in den stimmungsvollen Großen Zapfenstreich mündete, musikalisch gestaltet von der Feuerwehrkapelle Dormagen und vom Tambourcorps Horrem. Danach spielten die „Jumbos“ im Festzelt zum Tanz auf.