Innenstadt Dormagen : „Schatzsuche“ beim City-Flohmarkt

Dormagen Wenn in Dormagen Händler ihre Stände für den City-Flohmarkt aufbauen, ist die Zeit der Schatzsucher angebrochen. Hemden für 2 Euro, Bücher für geringe Preise, filigrane Teetässchen, aufsehenerregende Statuen, Kerzenhalter aus Kristall von der Ur-Ur-Oma, gestickte Deckchen und allerlei Kurioses und Seltenes werden verkauft.

Gudrun (86/Foto: Salzburg) bot selbstgeschneiderte Puppenkleider an. Für die Kunden wird es immer komfortabler: „Sie können das Kleid gerne gegen ein Pfand in Ruhe anprobieren“, bot eine Verkäuferin ihrer zögernden Kundin an. Die strahlte und verschwand – „was für ein Service“, sagte sie. Ob die Verkäufer ein gutes Geschäft machen? „Ich wünsche es ihnen“, sagt Maria Brecher, die regelmäßig zum Stöbern kommt.