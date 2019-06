Kultur in Dormagen : Spargelhof Feiser serviert auch Kabarett

Kultur in Dormagen

Broich „Spargel und Spaß“ – unter diesem Motto bekamen die 120 Besucher einiges geboten. Neben kulinarischen Köstlichkeiten direkt vom Spargelhof sorgten „Dat Rosi und Heinz Allein, der Unterhalter“ für gute Stimmung.

Dass köstlicher Spargel und ein unterhaltsames Kabarettprogramm hervorragend zusammenpassen, bewies die Familie Feiser einmal mehr am vergangenen Wochenende. Unter dem Motto „Spargel und Spaß“ bekamen die Besucher ein Drei-Gänge-Menü serviert, gleichzeitig erfreuten sich ihre Gemüter am Auftritt der Kabarettisten „Dat Rosi und Heinz Allein, der Unterhalter“. Bereits zum achten Mal fand die Veranstaltung im großen Spargelzelt auf dem Hof statt, bei der der Neusser Sternekoch Klaus Müller zum Teil ausgefallene Leckereien aus Feisers Produkten zauberte.

Ein leichter Spargelgeruch lag in der Luft des Festzeltes. Voller Vorfreude warteten viele Besucher auf den ersten Gang sowie darauf, dass das Bühnenprogramm startete. Serviert wurde unter anderem ein Schweinefilet mit Kräuterdeckel, dazu weißer Spargel mit Sauce Hollandaise und Butterkartoffeln. Abwechselnd konnten sich die Gäste auf leckere Gerichte und ein unterhaltsames Kabarett freuen.

Wann am Samstag nach Christi Himmelfahrt/Vatertag

Wo im Zelt auf dem Spargelhof Feiser in Gohr-Broich

Was 43 Euro kostet das Drei-Gänge-Menü mit Unterhaltung. Dafür sorgten in diesem Jahr „Dat Rosi“ und „Heinz Allein, der Unterhalter“. Die Gerichte und Kabarettisten wechseln jährlich.

So schaute sich „Dat Rosi“ mit ihren Lockenwicklern im Haar in Broich an, wie dort gefeiert wird. „Mein Mann Manfred wird demnächst 50 und möchte nicht feiern“, erzählte sie und fügte hinzu: „Naja, da gehen Happy und Birthday auch schon weit auseinander.“ Nach 30 Minuten auf der Bühne machte sie einen Kontrollanruf, da Manfred oft Mist mache. „Hier gibt es jetzt Spargel, habe ich gehört“, sagte Rosi und leitete zum Hauptgang über.