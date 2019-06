Ehejubiläum in Zons : Franz und Margret Aßmann feiern Gnadenhochzeit

Zons Auch in größeren Städten ist ein derartiges Ehejubiläum nicht alltäglich. Vor genau 70 Jahren haben Franz und Margret Aßmann einander das Ja-Wort gegeben. Heute jährt sich ihre standesamtliche Trauung, morgen die kirchliche in St.

Martinus. Dass sich die Wege der beiden Gnadenhochzeiter einmal kreuzen würden, wurde ihnen nicht gerade an der Wiege gesungen. Während der heute 90-jährige Franz Aßmann aus Schlesien stammt, ist seine Frau Margret (87) gebürtige Zonserin, genauer: sie stammt aus „Alt-Zons“ und war an der Lindenstraße 16, der heutigen Turmstraße, zu Hause. Franz Aßmann kam im Juli 1946 mit dem ersten Flüchtlingstransport aus Schlesien nach Dormagen, wo er fortan heimisch werden sollte.

Arbeit fand der gelernte Ofensetzer aus Breslau im Bayer-Werk, wo er bis zum Vorruhestand tätig war. Einander kennengelernt haben die beiden beim Tanz in der Gaststätte „Stadt Zons“. Seit 1961 lebt die Familie im von Franz Aßmann in Eigenregie errichteten Heim an der Zollstraße. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor, wobei Franz und Margret Aßmann schwere Schicksalsschläge nicht erspart blieben. Ihr ältester Sohn verunglückte bereits in jungen Jahren tödlich, und vor drei Jahren verstarb ihre Tochter nach schwerer Krankheit. Erleichtert sind die beiden, dass ihr Sohn und dessen Frau gleich nebenan wohnen. Inzwischen sind die Eheleute Aßmann stolze Großeltern zweier Enkel und einer Enkelin sowie gleichermaßen stolze, zweifache Urgroßeltern. „Wir haben ein bewegtes Leben gehabt und haben immer zusammengehalten“, bringt Franz Aßmann das Erfolgsrezept der beiden auf den Punkt.