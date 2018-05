Entwicklung der Kulturlandschaft: Programmkino in Dormagen geplant

Dormagen Im Kulturausschuss soll in der nächsten Woche darüber diskutiert werden, ob die Stadt ein kommunales Programmkino einrichten soll, um mehr anspruchsvolle Filme zu zeigen. Die CDU reagiert positiv.

Es ist ein interessanter Vorstoß, der aus der Politik an die Stadt herangetragen wird: Sie soll ein kommunales Programmkino als ein weiteres Segment in der Kulturlandschaft einrichten. Als mögliche Veranstaltungsorte kämen die Stadtbibliothek oder - eine Nummer größer - die Kulturhalle an der Langemarkstraße in Frage. Die Mitglieder des Kulturausschusses werden über diesen Vorstoß in der Sitzung in der kommenden Woche diskutieren. Es geht vor allem um die Wirtschaftlichkeit