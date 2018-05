Dormagen: Bürgerstiftung holt "Domstürmer"

Die "Domstürmer" 2017 bei der "Neuen Kölschen Welle", am 7. September treten sie kostenlos für die Bürgerstiftung in Dormagen auf. Foto: Salzburg

Dormagen Geburtstagsfeier am 7. September auf dem Rathausplatz. Stadt-Wette läuft gut.

Dazu will die Bürgerstiftung, die kurz ihre Arbeit vorstellen möchte, dann auch das "Stadt-Geschenk" an Bürgermeister Erik Lierenfeld überreichen. "Das soll der Vereinswelt zugute kommen", verrät Voigt. Außerdem geht es um die "Stadt-Wette", bei der die Bürgerstiftung in diesem Jahr 65.000 Euro als Zustiftung erhalten möchte - für jeden Dormagener Bürger einen Euro. Damit würde sich das Stiftungskapital von aktuell 357.000 Euro um gut ein Sechstel erhöhen. "Die Wette ist gut angelaufen, etwa ein Drittel haben wir bereits zusammen", so der Vorsitzende, der mit seinem Team nun in die aktive Akquirierungsphase gehen möchte.