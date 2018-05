Dormagen: Mehr Geld für Sprachförderung

Dormagen An sechs Grundschulen erhalten die OGS-Träger insgesamt 150.000 Euro.

Die Stadt will die Sprachförderung im Offenen Ganztag weiter ausbauen. Dafür werden in diesem Jahr rund 50.000 Euro bereitgestellt und im kommenden Jahr weitere 100.000 Euro. Darauf verständigten sich jetzt Verwaltung und Schulausschuss.

Grundlage der Entscheidung ist ein Antrag der SPD-Fraktion aus dem vergangenen Jahr. Ziel ist die Sprachförderung von nichtdeutschsprachigen Kindern in der OGS. Stadt, die Träger der OGS und die Schulleitungen sollen ein Konzept entwickeln, wie die Gelder sinnvoll eingesetzt werden können. Für zusätzliche Angebote der Sprachförderung erhalten die OGS-Träger der Erich-Kästner-Schule, der Christoph-Rensing-Schule, der Regenbogenschule und der Schule Burg Hackenbroich jeweils 6000 Euro, der Theodor-Angerhausen-Schule 4000 Euro und der Tannenbusch-Schule am Teilstandort Straberg 2000 Euro. 20.000 Euro werden zur Stärkung der Fachkräfte in den Offenen Ganztagsschulen eingesetzt. "Wichtig ist", sagt CDU-Schulpolitikerin Carola Westerheide, "dass diese Gelder nicht irgendwo im Haushalt verschwinden, sondern am besten mit Verwendungsnachweis eingesetzt werden." Kritisch sahen die Politiker das Ansinnen der Verwaltung, für dieses Projekt eine weitere Stelle zu schaffen und diese von den 100.00 Euro zu finanzieren. Erster Beigeordneter Robert Krumbein sagte zu, eine alternative Finanzierung aus anderen Töpfen zu prüfen.