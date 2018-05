Dormagen : In Zons ist die Mundart eine Familiensache

In Zons am Rhein sind sie geboren, die Muttersprache ging ihnen nie verloren: Wenn Maria Decker mit ihren Brüdern Gerhard und Jakob Bock zusammenkommt, wird Platt jekallt. "So sind wir aufgewachsen, erst ab der Schule wurden wir dann bilingual erzogen", sagt Gerhard Bock lachend. Zuhause, das war ein Haus an der damaligen Feld- und heutigen Schloßstraße, in Sichtweite des Schweinebrunnens. Die Bock-Geschwister beherrschen außer dem heimischen Zungenschlag auch ihre Stimmen und diverse Instrumente exzellent, was ihnen jetzt einen begeistert beklatschten Auftritt in der Zonser Nordhalle einbrachte. Zu viert, denn auch Maria Deckers Ehemann Leo teilt die Liebe zu Mundart und Musik.

"Vunn un üvver Zons" war das Programm überschrieben. Achim Thyssen, Leiter des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne, hatte den Abend initiiert und freute sich darüber, dass jeder Stuhl in der Nordhalle besetzt war, sogar noch angebaut werden musste. "Sie sind gut für meine Statistik, denn am Jahresende werde ich an der Besucherzahl gemessen", rief er ins Publikum. In jedem Fall beweist der gute Besuch, das Mundart nach wie vor ankommt und gefragt ist.

Info "Zons-Splitter" zum Nachlesen Wiederholung Aufgrund der positiven Resonanz soll wenigstens ein weiterer Abend mit Mundart und Musik folgen. Broschüre Jakob Bock hat eine Reihe seiner Texte in einer hübsch bebilderten Broschüre unter dem Titel "Zons-Splitter" veröffentlicht. Sie ist bei ihm erhältlich unter 02133 432 62.

In seinem Beruf als Polizist habe es sich zuweilen sogar als nützlich erwiesen, auf Mundart umzuschalten, erinnert sich der pensionierte Ordnungshüter Gerhard Bock. "Ich konnte", sagt er, "auf Platt Probleme lösen, mit denen taten sich Kollegen schwer." Manches, was sich auf Mundart ausdrücken lässt, wäre auf Hochdeutsch unhöflich bis unverschämt, anderes ist nicht zu übersetzen. "Usseliges Wetter oder ein Mensch von fimschiger Natur, wie würde man das einem Bayern oder Berliner erklären wollen?", fragt Bock, betont aber, dass es "das" rheinische Platt nicht gibt. Die Unterschiede seien graduell, in einem Dorf wird etwas "jesaat", zwei Kilometer weiter heißt es "jesäät". Leo Decker als Ur-Hackenbroicher indes macht der Zonser Zungenschlag keine Probleme. Er lernte seine Frau im Dormagener Chemie-Werk kennen, beide führen seit Jahrzehnten einen Hof in Hackenbroich. Gerhard und Jakob Bock sind Zons treu geblieben. Mundart ist für alle vier ein Teil ihrer Identität.



In nur drei Monaten schrieb das Quartett launige und nachdenkliche Texte über Schweinehirt und Mühle, vertonte Fundstücke aus dem Archiv. "Das klappte gut, unter Geschwistern ist immer eine Linie", meint Gerhard Bock. Mit Schwager Leo spielt er im Orchester Helmut Blödgen, Schwester Maria ist bühnenerfahren als Sängerin im Chor Da Capo. Vor dem Auftritt in der Nordhalle war das Lampenfieber aber enorm, sagt Maria Decker: "Wir wollten den Leuten eine Freude machen mit einem Rückblick auf die Zeit, die wir als Kinder als so schön empfunden haben." Das ist gelungen, bestätigten die berührten Gesichter im Publikum. "Genau so war es", nickte Theo Tolles, der sich an die besungene "Hipp" - Ziege - von Tante Tilla, die in fremden Gärten "Bunne un Jemöös" wilderte, gut erinnern kann. Die schönen Zeiten vor der kommunalen Neugliederung 1975 standen den Zeitzeugen deutlich vor Augen. Als Schützenkönig Heinrich Stein, von Berufs wegen Wasserwerker, von Haus zu Haus zog und das Wassergeld kassierte, man beim Feierabendbier im Gasthof "Zur Post" flugs den Pass verlängern konnte, weil man dort den Standesbeamten Hubert Arentz traf. Die Zonser pflegen eine Heimatliebe, die ihre Entsprechung allenfalls in der sentimentalen Verehrung der Domstädter für ihr Kölle findet. "Man wird wehmütig, wenn man zurückdenkt", sagt Bert Hahn.

Flankiert wurden die Lieder und Rezitationen mit betörend schönen Fotografien. Jakob Bock hat bekannte Zonser Wahrzeichen aus neuen Perspektiven abgelichtet. Vom introvertiertesten der drei Geschwister stammen viele der originellen Texte des Abends. Etwa die Studie zum touristischen Verhalten am Schweinebrunnen: "Quasi vom Sitz der Autokutschen auf den Bronze-Buckel rutschen, sieht man so menschliche Backen lustvoll auf die Schweine sacken."

