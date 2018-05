Dormagen : "Leibniz" hat endlich seine Kletterwand

Tabea und Leonie gehörten zu den Ersten, die die neue Kletterwand am Schulzentrum Hackenbroich in Angriff nahmen. Foto: Anja Tinter

Dormagen Drei Anläufe waren nötig, aber nun ist ein jahrzehntelanger Wunsch des Gymnasiums Wirklichkeit geworden.

"Die Boulderwand ist nicht so groß wie die chinesische Mauer, aber sie wurde ungefähr genauso solange geplant", erzählt Herbert Kremer, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich, und lacht. Aber das Warten hat sich gelohnt: Endlich steht auf der Wiese neben der Turnhalle des Schulzentrums Hackenbroich eine spezielle Wand, an der die Schüler ihre Geschicklichkeit beweisen und sich im Klettern üben können.

Und weil damit ein jahrzehntelang gehegter Wunsch des Gymnasiums endlich in Erfüllung gegangen ist, wurde das Ereignis in einen würdigen Rahmen eingebettet. Die kleine Eröffnungsfeier erfreute sich, nicht zuletzt dank ihres günstigen Zeitpunkts in der großen Pause, eines großen Publikums. Von einer Gitarre begleitet, sang außerdem ein Chor. Neben dem Schulleiter nahmen Vertreter des Fördervereins und der Schülervertretung (die Wand ist ihr Projekt) sowie einige Lehrer an der Feier teil. Der Schulsprecher des Leibniz-Gymnasiums hatte die Ehre, das rot-weiße Absperrband durchzuschneiden. Sofort wurde die bis dahin abgesperrte Fläche von den Schülern gestürmt.

"Kinder müssen laufen, springen und rennen", urteilt Stefanie Börgener vom Förderverein. Damit dies in den nächsten Jahren noch besser möglich ist, wurde in der Schülervertretung eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich ausschließlich um die Gestaltung des Außengeländes kümmert. Die gesamte Wiese vor der Turnhalle soll umgestaltet werden. "Es fehlen Elemente, damit die Kinder ihr Bedürfnis nach Bewegung stillen können", sagt Börgener. Die neue Boulderwand soll ab sofort auch in den Schulsport integriert werden. Dafür werden die Sportlehrer des Schulzentrums noch einmal extra geschult. Außerdem gibt es Überlegungen, eine Klettergruppe zu gründen.

Der jetzt erfolgten Umsetzung des Projektes in Hackenbroich waren zwei vergebliche Anläufe vorausgegangen. Bereits vor 25 Jahren waren schon einmal alle notwendigen Materialien für eine Kletterwand geliefert worden. Aber: "Damals hat es nicht funktioniert", sagt Schulleiter Kremer. Vor acht Jahren kam das Thema dann wieder auf die Tagesordnung, erneut sollte die Boulderwand realisiert werden. Der Plan seinerzeit sah vor, die Außenwand der Turnhalle als Kletterwand zu nutzen und entsprechend auszurüsten. Die Turnhalle wurde daraufhin geprüft, doch nach einiger Zeit war klar, dass sie nicht dafür geeignet ist.

Jetzt steht auf der Wiese davor eine Wand, an der die Jungen und Mädchen nicht in die Höhe, sondern in die Breite klettern sollen, erklärt Kremer. "Auf einmal ging alles relativ zügig. Nach den Weihnachtsferien stand der Plan, in den Osterferien wurde die Wand gebaut. Jetzt fehlen nur noch ein paar Abschlussarbeiten." Als Untergrund wurde ein Rindenmulch genutzt, der der Spielplatznorm entspricht.

An der Finanzierung des Projektes waren die Gymnasiasten selbst maßgeblich und im Wortsinne aktiv beteiligt. Denn sie hatten seit Jahren Geld gespart, das sie sich bei den gesponserten Spendenläufen der Schule durch ihren sportlichen Einsatz verdient hatten. Ein anderer Teil der Gelder wird stets für gemeinnützige Projekte abgegeben.

