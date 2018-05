Dormagen : Pfarrer Koltermann wirbt weiter für Kirchenvorstand

Dormagen Ehrenamtler zu finden, ist in allen Bereichen schwer, das erlebt auch Pfarrer Klaus Koltermann, leitender Pfarrer des Seelsorgebereiches Dormagen-Nord.

Daher hat er im Februar offensiv mit einer "Brandrede" und im "Sonntagsblatt" für eine Mitarbeit in den Kirchenvorständen geworben, deren Wahl am 17. und 18. November ansteht. Da vor allem in Straberg und Delrath gleich mehrere Mitglieder nicht mehr kandidieren, sorgte er sich um den Fortbestand der sechs Pfarren, die trotz Gemeinsamkeiten eigenständig sind. "Die Sorge gibt es weiterhin, allerdings bin ich hoffnungsvoller als noch im Februar", erklärte Koltermann jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Denn es gebe einige Kirchenvorstands-Interessenten, sowohl für St. Agatha in Straberg als auch für St. Gabriel in Delrath, wie Koltermann ausführte: "Ich hoffe, dass wir genügend Kandidaten finden, um so gut weiterarbeiten zu können wie bisher." Denn ohne genügend Bewerber für das wichtige ehrenamtliche Gremium drohe eine Fusion der sechs Kirchengemeinden, zumindest aber der Verlust der bisherigen Arbeitsweise.



Gerade in Straberg, wo sich das Walddorf gerade auf den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" vorbereitet, ist das Engagement groß, den Ort weiterzuentwickeln. Das freut auch Pastor Koltermann sehr: "Dort haben sich engagierte Arbeitskreise gebildet, einer davon setzt sich für die Erhaltung des Alfred-Delp-Hauses ein", erklärt Koltermann. Auch dass das Pfarrfest in Straberg nach einem Jahr Pause am Christi-Himmelfahrts-Tag wieder veranstaltet wurde, stimmt den Pfarrer zuversichtlich: "Da sind Leute am Werk, die etwas bewegen wollen, da hoffe ich, dass sich das auch auf die Kirchenvorstandssuche positiv auswirkt."

Ein weiteres Plus ist die neue, hauptamtliche Verwaltungsleiterin Silke Linden, die zum 1. Mai ihre Arbeit in Nievenheim aufgenommen hat. Sie ist für Personalangelegenheiten im gesamten Seelsorgebereich Dormagen-Nord zuständig, was nicht nur den Pfarrer und den Kirchengemeindeverband, sondern auch die ehrenamtlichen Kirchenvorstandsmitglieder entlastet. "Sie ist kompetent und für alle Fragen rund um Personal ansprechbar, was sicher eine große Hilfe ist", so Koltermann.

(cw-)