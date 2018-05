Dormagen: Kölsche Welle zieht mehr als 2000 Fans

Dormagen Mit den Bands Paveiern, Cat Ballou und Kasalla hielten am Pfingstsonntag drei Erstligisten des Kölner Karnevals Hof auf dem Dormagener Schützenplatz. Für die Veranstalter gab es fast nur Lob. Allein lange Umbaupausen störten manche.

Kathi trägt Blumenkranz im Haar. Dormagen ist zwar nicht Woodstock, aber das hier ein Festival, und dafür haben sich die Sauerländerin und ihre Freundinnen aus Lennestadt entsprechend schick gemacht. Sie sind am Pfingstsonntag nach Dormagen gekommen, "um gute Musik zu hören", und geben bei der "Neuen Kölschen Welle 2018" richtig Gas. Nur die Dormagener Männer, verrät eines der Blumenmädchen, die seien nicht so nett.

Dafür konnten Marc Pesch und die KG "Ahl Dormagener Junge" nun wirklich nichts. Alles andere rund um die "Neue Kölsche Welle" war einwandfrei organisiert. "Wir werden von Jahr zu Jahr besser, ich höre nur Positives", bilanziert KG-Präsident Jens Wagner mit zufriedenem Blick auf das Partyvolk. Und meint damit auch, dass das Veranstalter-Team aus den Kinderkrankheiten der Anfangsjahre, wo zu wenige Toiletten und Verzehrstände bemängelt wurden, gelernt hat. Dieses Jahr gab es neben drei Verkaufsstellen für Pommes und Currywurst auch Crepes und Eis. Dazu machte der Kölsche Food Truck Station und kredenzte neben "Ätzezupp" Pulled Pork mit Krautsalat und Röggelchen. Für den Nachschub an Gerstensaft sorgte unter anderem die Tollitätengarde der KG. Ohne die "helfenden Hände" der Karnevalisten, insbesondere beim Auf- und Abbau der Zeltstadt, sagt Marc Pesch, "könnten wir die Kölsche Welle nicht stemmen." Und ohne die beiden Sponsoren VR Bank und das Autohaus Gottfried Schultz auch nicht. Zum Ticketpreis von 19,90 Euro bot die Kölsche Welle 2018 mit den Paveiern, Cat Ballou und Kasalla drei Erstligisten des Kölner Karnevals auf, die vor gut 2000 Zuhörern mitreißende und gut gelaunte Auftritte ablieferten - und sich abseits der üblichen Hektik während der Session sogar Zeit für Backstage-Fotos mit dem amtierenden Kinder-Dreigestirn der KG nahmen. Kinderprinz Fabienne Belkadi strahlend bei Facebook: "Wow, was für ein toller Abend."

Während vor der Bühne die Fans dicht gedrängt standen, blieb im hinteren Bereich des Geländes Platz genug, um entspannt zusammenzustehen und zu tanzen. "Nicht zu voll, nicht zu leer", meint Arnd, der mit Freunden den Abend genießt. Von "Leev Marie" über "Mer fieere et Lävve" bis zu "Alle Jläser huh" sind alle großen Hits der drei Bands zu hören. Cat-Ballou-Keyboarder Dominik gesteht auf der Bühne seine "supertiefe Zuneigung" zu Zons, die ihn schon mal per Rad durch Dormagen führt, und gegen 23 Uhr erhellt das Bühnenfeuerwerk zum letzten Kasalla-Song den Dormagener Nachthimmel. Zurück bleibt ein zufriedenes Partyvolk, darunter Anne aus Nievenheim, die "alles klasse" findet, nur die bis zu einer Stunde dauernden Umbaupausen zwischen den Auftritten nicht. Diese Kritik hat Veranstalter Pesch schon vor zwei Jahren gehört. "Klar könnte man die Pausen auf eine halbe Stunde drücken, aber in den Pausen machen die Verzehrstände ihren Umsatz", erklärt er. Zudem rücken alle Bands mit größerer Technik an, deren Aufbau Zeit braucht. 2019 werden die Umbaupausen kürzer: Dann kommen fünf Bands.