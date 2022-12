Breite Unterstützung durch Bürger Dormagener planen Osteuropa-Verein

Es ist gerade einmal ein paar Wochen her, als eine kleine Delegation in Sambia die vierte Städtepartnerschaft für Dormagen vereinbarte. St. André in Frankreich, Toro in Spanien, Kiryat Ono in Israel und jetzt Chipata. Aber dabei soll es nicht bleiben. Es gibt Ideen und Bestrebungen in der Stadt, wonach jetzt der Blick Richtung Osten gerichtet werden soll. Dabei geht es nicht um eine einzelne Stadt, zu der Kontakt gesucht werden soll, vielmehr soll ein „Osteuropa-Verein“ gegründet werden, um so Netzwerkartig Verbindungen gleich zu mehreren Ländern zu knüpfen und um diese im Idealfall wiederum untereinander zu verbinden.