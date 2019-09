Mundart in Dormagen : Zonser Mädelsabend ein voller Erfolg

Zons Die Premiere klappte gut: Regine Prause vom Mundartarchiv stellte mit Mitstreiterinnen ein Programm für die Nordhallen-Bühne zusammen, das die Zuschauer begeisterte. Neuauflage für November 2020 geplant.

Regine Prause vom Internationalen Mundartarchiv hat offensichtlich den richtigen Riecher für Marktlücken im Zonser Veranstaltungsprogramm. Nach der Kinder-Mitsingparty im Februar und dem „Diner in Blau“ im Mai war jetzt auch der von ihr initiierte erste „Mädelsabend“ in der Nordhalle ausverkauft. „Es wird ja in Zons leider nichts mehr für Frauen angeboten, also hab ich mir ein paar Damen gesucht, wir haben ein Programm zusammengestellt – und fädisch“, sagt die Zonser Schützenkönigin Prause lachend.

Ganz so einfach und fix war die Vorbereitung sicher nicht. Denn was sie und ihre Mitstreiterinnen Christa Dappen, Hilde Ferber-Meuter, Sabrina Kaiser, Christa Stumps und Kirsten Schlachtmeier auf die Bühne brachten, war teils selbst getextet, gründlich choreographiert und einstudiert. In Rede und Gesang ging es um weibliche Problemzonen, die Qual der Wahl beim Shopping, Tücken der Technik und – natürlich um Männer. Gekonnt verknüpften die Damen bekannte Lieder mit ihren Vorträgen. Wenn Christa Dappen mit Potthut und großgeblümtem Kleid ungerührt aus dem Leben mit „leeve Pitter“ und ihren 14 Kindern berichtet, dazu im Publikum Tränen der Heiterkeit rollen, dann ertönt „De Mama kritt schon widder e Kind“ von den Bläck Fööss. Da steht Regine Prause als „Dickes Mädchen“ im mit Kissen ausgestopften Kleid auf der Bühne, die extragroße Merci-Packung in der Hand, und fragt unschuldig: „Warum sich genieren? Man muss sich nur richtig servieren.“ Christa Stumps schwärmt vom guten alten Telefon mit Schnur, „in Grün, und wenn wir uns daran satt gesehen hatten, bekam das Telefon so einen schönen Brokatponcho.“