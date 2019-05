Mundartarchiv in Dormagen : Zons macht blau -Gelungene Premiere des „Blue Dinner“

Fast alles in Blau: Das „Blue Dinner“ des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne in der Nordhalle Zons war gut besucht. Foto: Mundartarchiv

In der Nordhalle des Kreiskulturzentrums Zons war alles in Blau, auch die Gäste hatten blaue Kleidung angezogen. Bei der Premiere des „Blue Dinner“ hielten sich die 84 Teilnehmer an das Motto „Wir machen in Zons blau“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Schon das Eindecken macht Spaß: Liebevoll wird die blaue Tischdecke zurechtgezupft, mit kritischem Auge die Platzierung der überwiegend blauen Gläser überprüft und die Vase – natürlich in Blau – mit den Vergissmeinnicht so hingestellt, dass sie gut zur Geltung kommt. In der Nordhalle des Kreiskulturzentrums Zons war alles in Blau, auch die Gäste hatten blaue Kleidung angezogen.

Bei der Premiere des „Blue Dinner“ des Internationalen Mundartarchiv Ludwig Soumagne hielten sich die 84 Teilnehmer an das Motto „Wir machen in Zons blau“. Wie gut, dass das Essen und die Getränke selbst von der farblichen Vorgabe befreit waren – auch wenn der Zuckerguss auf einigen Muffins blau leuchtete und ein paar Damen mit dem alkoholischen Getränk „Blue Curacao“ liebäugelten.

Info Liederabend „Musik met Verzäll“ am Dienstag Liederabend Musik met Verzäll – Heitere und besinnliche Lieder und Texte mit Gerd Bock, Jakob Bock, Maria und Leo Decker. Termin Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Nordhalle Zons. Eintritt Frei

Die Stimmung war fantastisch, wie auch Eva Schmitt-Roth, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Mundartarchivs, erklärte: „Das war ein toller, geselliger Abend, den die Teilnehmer sehr gern mitgestaltet haben.“ Auf die Idee des „Blue Dinners“ war Mitarbeiterin Regine Prause gekommen, die einen farbigen Kontrapunkt zu den festlichen Dinner-Veranstaltungen in Weiß setzen wollte. Mit der Mundartband „Mundgerecht“ aus Gohr gab es auch die direkte Verbindung zu Texten „op Platt“, die die Besucher gern mitsangen. „Das war wunderbar, wie sich alle eingebracht, mitgesungen und mitgetanzt haben“, berichtet Schmitt-Roth. Auch in der Vorbereitung hätten sich die Frauen und Männer mit viel Liebe zum Detail um das Auftreiben von Decken, Geschirr und anderen Utensilien in Blau gekümmert. So berichteten einige Teilnehmer, wo und wie sie ihre blauen „Schätzchen“ aufgetrieben hatten.