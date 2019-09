Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheitsbedenken von Eltern und Anwohnern : Kreisverkehre an Dormagener Schulen unter der Lupe

An der Salm-Reifferscheidt-Allee machten sich mehrere Dormagener und Bürgermeister Erik Lierenfeld (3.v.r.) ein Bild von der Funktionalität und Sicherheit des dortigen Kreisverkehrs. Foto: Carina Wernig

Dormagen In Hackenbroich wurde der Kreisel an der Grundschule Burg überprüft. Zuvor hatten zahlreiche Eltern und Anwohner rund um die Haberlandstraße die Sicherheit und Funktionalität der dort geplanten Kreisverkehre für den Schulbereich in Frage gestellt.