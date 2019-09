Ehejubiläum in Dormagen : Diamantjubilare sind Zons stets treu geblieben

Ehejubiläum in Dormagen

Gertrud und Donato Stefanutti feierten am Donnerstag in Zons ihre Diamanthochzeit. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Den 60.Jahrestag ihrer Eheschließung feierten am Donnerstag Donato und Gertrud Stefanutti.

Während sie eine „Ur-Zonserin“ ist, stammt ihr Mann aus der norditalienischen Gemeinde Trasaghis. Der heute 86-Jährige arbeitete zuvor in Luxemburg, ehe er nach Dormagen kam und als Vertreter der ersten Generation so genannter „Gastarbeiter“ bei der damals im Bayer-Werk tätigen Baufirma Kochland einen Job fand. Seit der Hochzeit lebten die beiden Diamantjubilare durchgängig in Zons.