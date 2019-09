50 Jahre Stadt Dormagen : Offenes Rathaus zum Stadtjubiläum

Dormagen Am 29. September feiert Dormagen „50 Jahre Stadtrechte“ mit vielen Aktionen.

50 Jahre sind ein guter Grund zum Feiern. Das sieht auch die Stadt Dormagen so, die am 1. Juli 1969 Stadt wurde. Dieses Jubiläum wird nun mit einem „Tag des offenen Rathauses“ gefeiert: Am Sonntag, 29. September, öffnen von 13 bis 17 Uhr das Neue und das Historische Rathaus ihre Türen. Es wartet ein vielfältiges Programm für Groß und Klein auf die Besucher – und eine Premiere: Erstmals in der Stadtgeschichte können die Besucher an einem Sonntag einen neuen Personalausweis beantragen – das Bürgeramt ist von 13 bis 15 Uhr geöffnet, bleibt dafür aber am Samstag, 28. September geschlossen.