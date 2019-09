Musik in Dormagen : Kammerchor singt im Dom und probt fürs Jubiläum

Knechtsteden Der Kammerchor an der Basilika Knechtsteden hat im Kölner Dom unter der bewährten Leitung von Bert Schmitz die Chorvesper musikalisch gestaltet.

Unterdessen probt der Kammerchor, der in diesem Jahr seit einem Vierteljahrhundert besteht, für ein Jubiläumskonzert mit dem Dormagener Gospelchor „Good News“. Es findet in rund drei Wochen, am Samstag, 12. Oktober, ab 18 Uhr in der Basilika Knechtsteden statt. Karten zum Preis von 5 Euro gibt es ab sofort in der City-Buchhandlung Dormagen, Kölner Straße 58 (02133 470014), und unter info@freunde-alter-musik.de