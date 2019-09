Goldhochzeit in Dormagen : Eheleute Krings sind seit 50 Jahren verheiratet

Hackenbroich (ahar) 1967 lernten sich Everhard Krings (72) und seine Frau Johanna (68) „Hanni“ in der ehemaligen „Ranch“ in Hackenbroich kennen.

Zwei Jahre später, am 20. September 1969, gaben sich der „waschechte Hackenbroicher“ und Hanni aus Holzbüttgen das Ja-Wort. Seitdem ist der Stadtteil ihre gemeinsame Heimat. Nur einmal zogen sie um, aber nur wenige Straßen weiter, in ihr heutiges Haus an der Heinrich-Pfeiffer-Straße, „und von dort gehen wir auch nicht mehr weg“, sagt der ehemalige Maurer. Arbeiten an Haus und Garten sind zum gemeinsamen Hobby des Paares geworden.