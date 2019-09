Einkaufszentrum in Dormagen : Dormacenter soll wiederbelebt werden

Dormagen Nachdem immer mehr Mieter das Gebäude verlassen haben, soll es einen harten Schnitt geben, um eine Sanierung einzuleiten. Das Amtsgericht Düsseldorf folgte einem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Viele Monate gab es Kommunikationsschwierigkeiten mit Mietern wie „Dein Kino“ sowie ein ständiges „Ausbluten“ des Angebots, nachdem Ende 2016 Aldi und später Rossmann ausgezogen waren. Nun tut sich was im einstigen Vorzeigeobjekt, dem am Stadteingang von der B 9 aus große Bedeutung zukommt. Nun folgte „das Amtsgericht Düsseldorf einem entsprechenden Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“, so heißt es in der Mitteilung. „Diesen Antrag hatte der neue Sanierungsvorstand Markus Küthe von Kluth Rechtsanwälte „für die insolvente Eigentümerin und Betreiberin des Einkaufszentrums, die Reii – Development AG,“ zuvor gestellt.