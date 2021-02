Umwelt-Aktion in Dormagen : Luke Mockridge bittet Zonser, das Licht auszuschalten

Zons Am Freitag, 26. Februar, können alle Zonser zu Stromsparern werden. Für die Sat.1-Sendung „Luke! Die Umwelt und ich“ soll um 21 Uhr in Zons für etwa zehn Minuten der Strom abgestellt werden.

Alle Zonser können mitmachen und damit gemeinsam ein Zeichen für die Umwelt setzen. Sollte die Aktion erfolgreich sein und sich genügend an der Aktion beteiligen, pflanzt Sat.1 in Kooperation mit „Plants for Planet“ 10.000 neue Bäume in einem Wald in Mexiko. Eine besondere Belohnung stellt Luke Mockridge in Aussicht: ein ganz individuelles Imagevideo nur für Zons.