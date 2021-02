Wohnungsbrand in Dormagen : Mann stirbt durch Rauchgas

Horrem Ein allein lebender Mann ist in seinem Haus durch eine Rauchgasvergiftung gestorben, womöglich im Schlaf. Für ein Fremdverschulden gibt es keine Hinweise.

Unter tragischen Umständen ist ein Mann in Horrem gestorben. Angehörige haben am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie ihn in dem Haus an der Tizianstraße tot aufgefunden hatten. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.