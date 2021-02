Wettbewerb „Jugend musiziert“ : Dormagener proben eifrig für gute Platzierungen

Dormagen Im Rhein-Kreis Neuss wird in diesem Jahr der Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Regionalebene von der Musikschule der Stadt Neuss organisiert. Dormagen ist stark vertreten.

An dem musikalischen Nachwuchswettbewerb nehmen auch zwölf Dormagener Musikschüler teil. Allerdings findet der Wettbewerb nicht wie gewohnt statt. Wegen der Pandemie wird der Regionalwettbewerb per Video-Upload ausgetragen. Die Nachwuchsmusiker müssen ihren Auftritt filmen und das Video bis zum 8. März einreichen. Wer dabei überzeugen kann, wird zum virtuellen Landeswettbewerb vom 12. bis 16. März eingeladen. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, geht es im Mai zum Bundeswettbewerb nach Bremen.

Die Musikschule Dormagen hat elf der zwölf Schüler gemeldet. Bei den Bläsern treten Merit Müller (Saxophon), Fabian Kempkes (Horn), Amilia Mertens (Fagott und Querflöte), Constantin Mertens (Trompete) sowie Luis Diego Perez-Kretschmer und Pauline Hesch (beide Querflöte) an. Zudem spielen die Geschwister Jinlin und Greta Wang vierhändig Klavier. Bei den Zupfinstrumenten nehmen Ahn Minh Le und Janus Eßer (beide Gitarre) teil. Im Duo treten zudem Leticia Braun (Klavier) und Streicherin Luna Ruoshi Su (Cello) an.

Musikalischer Nachwuchs in Mönchengladbach

Musikalischer Nachwuchs in Mönchengladbach : Die Jugend musiziert jetzt digital

„Ich bin besonders stolz auf die zahlreichen Meldungen der Musikschule in diesen besonderen Zeiten“, sagt Musikschulleiterin Eva Krause-Woletz. „Die Einstudierung hat teilweise schon vor den Sommerferien begonnen und war erschwert durch die überwiegend online durchgeführten Proben. Die jeweiligen Lehrenden konnten sich per Zoom zuschalten und so ihre Schülerinnen und Schüler begleiten und motivieren.“