Konzert in Dormagen : „Heart & Soul“ lassen legendäre Blues-Brothers wieder lebendig werden

„Heart & Soul“ überzeugten bei ihrem Gastspiel in der ausverkauften Kulturkirche in Dormagen. Foto: Frank Picht

Dormagen Wenn die Blues-Brothers-Tribute-Band „Heart & Soul“ unterwegs im Auftrag des Herrn ist, muss sie natürlich in der Kulturkirche Dormagen Station machen. Das war nun der Fall.

„Es sind 106 Meilen nach Chicago , es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!" Auf dem Weg dorthin konnten die Band am Freitagabend vor ausverkauftem Haus an der Ostpreußenallee groß aufspielen. Von „Sweet Home Chicago“ bis „Soulman“, von „Everybody Needs Somebody“ bis „Jailhouse Rock“ – kein Knaller der Kultband fehlt. Für mehr als zwei Stunden wird die einmalige „Soul, Rhythm & Blues and Blues-Revue“ von John Belushi und Dan Aykroyd wieder lebendig. Ehrliche handgemachte Musik sowie das stilechte Blues-Brothers-Outfit sind die unverwechselbaren Markenzeichen der Band. Dafür sorgen neben „Jake“ und „Elwood“ vier Bläser, zwei Gitarristen, eine Orgel sowie Bass und Schlagzeug. Daneben hat die Band auch immer ihre „Aretha“ Cinja Pauswang dabei, die mit „Respect“ und „Think“ den Jungs auf und vor der Bühne ordentlich einheizt.

„Als heißeste Band östlich von Chicago“ bezeichnen sich die Musiker aus dem Großraum Bonn/Köln selbst. Und dieser Bezeichnung sind sie im Dormagener „Friday- Night-Konzert“ vom ersten Ton an gerecht geworden. Nach den vielen Einschränkungen der Corona-Zeiten war dieses Konzert ein Party-Erlebnis, das Lust auf weitere Konzerte in der Kulturkirche an der Ostpreußenallee machte. „Rockig geht es dann weiter am Pfingstwochenende mit New Bliss aus Holland und den Dormagener Starlettes. „Und dann freuen wir uns am 24. Juni endlich das Konzert von Mercy Street nachholen zu können, das als allererstes Konzert zu Beginn der Corona-Zeit ausfallen musste“, freut sich Organisator Pfarrer Frank Picht.