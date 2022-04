Zweitägiges Festival : Haus Eifgen feiert fünf Jahre Kultur in Wermelskirchen

Michael Dierks ist der Vorsitzende der Kulturinitiative Wermelskirchen Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Seit fünf Jahren sorgt die Kulturinitiative Wermelskirchen für Leben im Haus Eifgen. Mit einem zweitägigen Festival wird das nun gefeiert.

Seit fünf Jahren „lebt“ das Haus Eifgen wieder: Seit Anfang Februar 2017 ist die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) der Betreiberverein in dem Wermelskirchener Traditionshaus am Rande des Hüpp-Parks. Anfangs noch als Mieter sind die Kult-in-Wk-Aktiven inzwischen sogar Besitzer der Immobilie – die Gründung einer Genossenschaft machte den Kauf möglich. Nunmehr ist die Kulturhaus Eifgen eG formell Besitzerin, die das Haus zweckgebunden – per Genossenschaftssatzung fixiert – zweckgebunden an Kult-in-Wk vermietet.

Am kommenden Wochenende (Samstag, 30. April, Sonntag, 1. Mai) feiert Kult-in-Wk dieses halbe Jahrzehnt, das in der Wermelskirchener Kulturszene ein neues Kapitel aufgeschlagen hat, mit einem vollen Programm: Quasi nahtlos geht der Tanz in den Mai-Abend in den Maifest-Tag über – Kult-in-Wk spricht angesichts des Stelldicheins diverser Künstler, Chöre und Bands von einem „Mai-Festival“.

„Der Rückblick nach fünf Jahren erstaunt uns selbst“, stellt der Vorsitzende Michael Dierks (Foto: Moll/Archiv) fest, denn diese Entwicklung hätte wohl niemand zu prognostizieren gewagt: „Mit über 300 Mitgliedern im Verein, der Gründung der Kulturhaus Eifgen eG und über 500 Veranstaltungen mit insgesamt 35.000 Besuchern haben wir in kürzester Zeit das Haus zu einem soziokulturellen Zentrum umgestaltet, das sich als Begegnungsstätte für alle Gesellschaftsschichten, Vereine, Initiativen und natürlich das Konzertpublikum weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert hat.“ Das Haus Eifgen werde sicherlich in erster Linie für Konzerte genutzt, dürfe aber nicht zuletzt durch private Feiern in geschlossenen Gesellschaften, Vorträge oder Versammlungen sowie Aktionen auch von anderen Vereinen als „Wohnzimmer Wermelskirchens“ bezeichnet werden. Das „Mai-Festival“ startet am Samstag, 30. April, um 18 Uhr mit dem Konzert des Gitarristen und Sängers Aynsley Lister, der bereits im Haus Eifgen gastierte und mit seinem Blues-Rock die Kernkompetenz von Kult-in-Wk, die im Blues und Jazz liegt, markiert. Ab 20 Uhr steht die „Heart and soul-Bluesbrothers-Show“ mit elf Musikern, die allesamt wie die Vorbilder aus dem legendären Kult-Film „im Auftrag des Herrn unterwegs sind“ auf der Bühne, um den Eifgen-Tanz in den Mai zum Siedepunkt zu heizen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro), an der Abendkasse 20 Euro (15 Euro) – das Ticket berechtigt zum Besuch beider Konzerte. „Tag zwei, der eigentliche Jubiläumstag am 1. Mai, kann durchgängig ohne Eintritt besucht werden, inklusive des Abschlusskonzerts. Für Tag eins bitten wir um Kauf eines Tickets, das aber zum Besuch beider Konzerte berechtigt“, betont Michael Dierks.