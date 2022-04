Geldern : „The Blues Bones“ spielen im Gasoline Blues Club

Die Band „The Blues Bones“ spielt am 14. Mai in Geldern. Sie hatte schon Chart­erfolge in den USA und in England. Foto: Culturkeis/Culturkreis

Geldern Am 14. Mai spielt die Blues-Band in Geldern. Die Belgier konnten auch schon in den USA Erfolge feiern – ohne je in den Staaten gespielt zu haben.

Nach dem Gastspiel der Leif-de-Leeuw-Band bereitet sich der Culturkreis Gelderland auf sein nächstes Konzert vor. „The Blues Bones“ kommen nach Geldern.

Ihren größten Chartserfolg konnte die Band nicht live feiern. Ausgerechnet im ersten ,,Corona-Jahr“ eroberten die Belgier den Spitzenplatz in den USA in den ,,Top 50“ für Blues- und Rocktonträger. Dies gelingt europäischen Bluesformationen äußerst selten. Bandleader Nico de Cock und seine Mitstreiter schafften diesen Coup ohne auch nur einen Live-Auftritt jenseits des großen Teiches und haben diese Reise immer noch vor sich, da auch sie leider durch Corona ausgebremst wurden. Die Platte erreichte die gleiche Platzierung in den UK Blues Charts Top 40; hier feierten sie bereits 2018 eine Nummer 1 mit ,,Chasing Shadows“.

„The Blues Bones“ sind eine ,,Bühnenband“, die ihre Zuhörer an der Show teilnehmen lässt. Sänger Nico De Cock führt die Band an, der noch Stef Pagila (Gitarre), Edwin Risbourg (Hammond), Geert Boeckx (Bass) und Jens Roelandt (Drums) angehören. Im Gasoline Blues Club an der Dieselstraße in Geldern (Freizeit-Center Janssen) ist die Formation am Samstag, 14. Mai, ab etwa 20.30 Uhr zu erleben.