Im Stadtrat entschieden : 100.000 Euro für die Dormagener Tafel

Dormagen Für den Neubau an der Bürger-Schützen-Allee erhält die Dormagener Tafel einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Außerdem ging es im Stadtrat um digitale Brücken und einen Barfußpfad im Tannenbusch.

Die Stadt Dormagen unterstützt die Tafel Dormagen Kostenpflichtiger Inhalt beim Neubau an der Bürger-Schützen-Allee mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Im Antrag von SPD und Grünen heißt es u.a., „der dringend notwendige Neubau wird bereits durch die Stadt mit einem günstigen Mietzins in der Erbpacht unterstützt. Trotz der enormen Eigenleistung des Vereins, vieler Spendern und der Unterstützung von lokalen Bau- und Handwerksunternehmen sind die Kosten für den Funktionsbau u. a. aufgrund der gestiegenen Materialkosten explodiert und bedrohen den Neubau“.