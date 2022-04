Musik aus Dormagen : Todsünde-Sänger Kremer bringt eine eigene Single raus

Dormagen „Todsünde“-Musiker Erik Kremer bringt immer wieder Solo-Songs raus. Dieses Mal coverte ein Song des erfolgreichen Sängers „1986zig“.

Kremer arbeitet derzeit jedoch nicht nur an seiner Solo-Karriere, sondern schreibt weiterhin neue Texte mit seiner Band „Todsünde“. „Auch mit der Band steht einiges an, wir sind in diesem Jahr für einige Festivals gebucht.“ Sein persönliches Highlight sei dabei das „Todsünde Heimatfest“ am 25. Juni an der Tank-Stelle Dormagen, zahlreiche Bands werden neben dem Headliner auftreten. Für Anfang 2023 sei sogar ein neues Album der Band geplant, „es ist einiges los, wir arbeiten hart. Den Fokus legen wir weiterhin auf Metal“, so Kremer. Ob er bald als Solo-Künstler ein Album herausbringt? „Für dieses Jahr ist das nicht geplant, aber wer weiß, was im kommenden Jahr passiert.“