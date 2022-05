Tork-Show in Dormagen : Tolle Gäste sorgen für eine unterhaltsame Show

In der Tork-Show dabei, v.l.: Wolfgang Link, Markus Zorn, Dennis Horn, Bastien Angemeer, Romy Allard und Detlev Zenk. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Lokalkolorit pur und unterhaltsame, spannende Themen auch abseits von Politik: Die zwölfte Auflage der Tork-Show in der Kulturhalle begeisterte die Gäste. Wer dabei war und wie es lief.

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

So ist der Rheinländer. Talk-Shows, wie sie im Fernsehen bis zum Überdruss abgespult werden, sind bei ihm im Handumdrehen Tork-Shows. Das spricht sich für ihn eben sehr viel leichter aus. Und bei dieser mittlerweile zum 12. Mal nach ihrem Comeback abgehaltenen kultigen Veranstaltung, wenn auch mit einer Corona geschuldeten Unterbrechung, war am Freitagabend wieder alles wie immer. In lediglich 55 Stunden waren die 120 Eintrittskarten im Vorverkauf an den Mann oder an die Frau gebracht.

„Noch keine Tork-Show lief ohne diese beiden bewährten Moderatoren ab“, staunte Kulturbüro-Chef Olaf Moll über Wolfgang Link und Detlef Zenk. Mit gewohntem Esprit gewürzt parlierten die beiden mit ihren Gästen. Nie stockten die Fragen, und zweieinhalb Stunden gingen bei Bier und Snacks flugs vorüber. Zu Beginn und nach jedem der vier Gesprächsblocks spielte die Band Sebastian Schloemer auf. Vieles war speziell an diesen launigen und oft genug inhaltlich erhellenden sowie angenehm politikfreien Unterhaltungen.

Auffallend war, dass die jeweils auf dem Sofa in die Mitte genommenen Gäste ohne störende Unterbrechungen frei von der Leber weg sprechen durften. Alles war lupenreiner O-Ton. „Unsere vier Gäste kennen sich untereinander“, charakterisierte Olaf Moll den mit speziellen Infos prall gefüllten Abend. In völlig unterschiedlichen Bereichen tätig hatten die medienerfahrenen Gesprächspartner sich eine ganze Menge zu sagen: IT-Experte Dennis Horn, Dressurreiterin Romy Allard, Starkoch Markus Zorn und Regisseur Bastien Angemeer. Verbunden sind sie zudem durch ihre Herkunft oder ihren jetzigen Wohnsitz Dormagen.

Dennis Horn war bereits als Abiturient beim Radio und gilt als der erste Online-Mitarbeiter beim WDR. Heute bewegt er sich an den Schnittstellen zwischen Fernsehen, Hörfunk und Internet. Die mediale Zukunft ist sein Ding. Und so lehrt er Journalismus und berät Medienhäuser in Zeiten des digitalen Wandels. Anschließend erfuhr das Publikum von der jungen Romy Allard, wie der Weg zum Erfolg beim Dressurreiten vorgezeichnet ist. „Fünfmal in der Woche Training“, das ist schon mal ein Wort, „und die größte Aufmerksamkeit für das Pferd.“ Corona habe auch beim Dressurreiten erheblich dazwischengefunkt, doch Pferd und Reiterin kämen aktuell wieder hinein. Immerhin dränge die Qualifikation zur Teilnahme an der Europameisterschaft.