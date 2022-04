Konzert in Kamp-Lintfort : Rock-Helden der Sechziger spielen für die Ukraine

Seit Oktober 2000 ist die Band unter ihrem neuen Namen „Atomics-Revival-Band“ wieder auf Tour. Foto: Atomics-Revival-Band

Niederrhein 1962 waren die Atomics eine der ersten Bands, die in der Region mit Rock‘n‘Roll und Rhythm and Blues auftraten. Am Samstag stehen die Musiker für ein besonderes Konzert im Schirrhof auf der Bühne.