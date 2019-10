Kultur in Dormagen : Die Kindertheaterreihe ist wieder stark nachgefragt

Dormagen 350 kleine und große Theaterfreunde in der Dormagener Kulturhalle sahen zum Start der neuen Kindertheater-Halbjahressaison die beiden Vorstellungen „Alles meins!“ mit dem kleinen Raben Socke.

„Das Interesse an unserer Kindertheater-Reihe ist weiterhin groß“, sagt Organisatorin Valerija Krivic aus dem städtischen Kulturbüro, das für die beiden kommenden Stücke nur noch einige Karten anbieten kann.

So sind für „Fiete Anders“ am Dienstag, 19. November, in der Kulturhalle nur noch Tickets für die Vorstellung um 16 Uhr erhältlich. „Die Aufführung um 11 Uhr ist schon ausverkauft“, sagt Krivic. In der amüsanten Geschichte für Kinder ab vier Jahren trifft das kleine rot-weiß gestreifte Schaf Fiete auf einige ungewöhnliche Zeitgenossen: einen italienischen Gemüsehändler, eine singende Katzendame, eine freche Rattenbande vom Müllberg. Die Spielzeit beträgt 50 Minuten.

Wer das Figurentheaterstück „Rosa Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“ am Dienstag, 10. Dezember, in der Kulturhalle sehen möchte, sollte sich sputen. Für die Veranstaltung um 11 Uhr gibt es noch wenige Karten, während die Vorstellung um 16 Uhr schon ausverkauft ist. Der turbulente Weihnachtskrimi mit Musik richtet sich an Kinder ab drei Jahren und dauert 45 Minuten.