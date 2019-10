Rheinland Klinikum in Dormagen : Mit pinker Schleife gegen Brustkrebs kämpfen

Mitarbeiter des Rheinland Klinikums bilden eine rosa Schleife für die Aktion „Pinktober“ gegen Brustkrebs in diesem Monat. Foto: Rheinland Klinikum Dormagen

Dormagen Das Rheinland Klinikum in Dormagen beteiligt sich an der Aktion „Pinktober“ in diesem Monat, auch beim Netzwerktreffen.

Von Carina Wernig

Zu einem Fotoshooting der besonderen Art kamen nun überwiegend weibliche Mitarbeiter des Rheinland Klinikums, zu dem auch das Krankenhaus in Dormagen gehört, zusammen: Sie bildeten, ausgestattet mit rosa T-Shirts und Jacken, Luftballons und Schals, eine große Schleife in Pink. Diese Schleife ist das Zeichen des Brustkrebs-Kampagne-Monats „Pinktober“ und bildet den ernsten Hintergrund der durchaus fröhlichen Fotoaktion.

„Pinktober“ steht für den Kampf gegen Brustkrebs und mahnt Frauen bundesweit, zur Vorsorge gehen. Im Rheinland Klinikum hat Sina Arndt (34), Flexpool-Koordinatorin im Lukaskrankenhaus Neuss, die Aktion aufgegriffen und sogleich Mitstreiterinnen auch in Grevenbroich und Dormagen gefunden. Die Krankenschwester war selbst von Brustkrebs betroffen und wirbt nachdrücklich dafür, dass auch jüngere Frauen die Vorsorge nutzen. Die Diagnose Brustkrebs trifft allein in Deutschland 70.000 Frauen jährlich. Je früher der Tumor entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen.

In den Krankenhäusern des Rheinland Klinikums sieht man in diesen Oktober-Wochen viele Menschen beiderlei Geschlechts, die die rosa Schleife tragen. Der „Pinktober“, so hoffen sie, wird sich von Jahr zu Jahr weiter verbreiten. Im Rheinland Klinikum ist man jedenfalls aktiv dabei.