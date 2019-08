Dormagener Kindertheater : „Hits für Kids“ mit Rabe, Schaf und Schwein

Dormagen Der Vorverkauf für die neue Kindertheatersaison des städtischen Kulturbüros hat begonnen. Vier Vorstellungen bringen Mädchen und Jungen Theaterspaß im Herbst und Winter.

Mit der gut besuchten „Heinzelmännchen“-Vorstellung am Sonntag im Rahmen des Theatersommers Knechtsteden ist die Kindertheaterreihe „Hits für Kids“ der Frühjahr-Sommer-Saison zu Ende gegangen. „Sie ist insgesamt sehr gut gelaufen, und auch die Heinzelmännchen vom Seifenblasen-Figurentheater aus Meerbusch sind bei den Zuschauern sehr gut angekommen“, erklärt Valerija Krivic vom städtischen Kulturbüro Dormagen. Sie stellt seit einigen Jahren die beliebte Kindertheaterreihe zusammen, die schon im Oktober in die Herbst-Winter-Saison geht. „Der Vorverkauf läuft schon“, weist Valerija Krivic darauf hin, dass die Zuschauer sich ihre Karten jetzt schon sichern können.

Die neue „Hits für Kids“-Reihe 2019/20 umfasst vier Veranstaltungen in der Kulturhalle Dormagen: „Der kleine Rabe Socke: Alles meins!“ ist am Mittwoch, 9. Oktober, 11 und 16 Uhr, zu Gast. Das Theater Mario aus Duisburg zeigt das 45 Minuten dauernde Figuren-Theaterstück nach dem bekannten Kinderbuch über den gewitzten kleinen Raben und die Freundschaft zu den anderen Tieren im Wald. Für Kinder ab vier Jahren, ebenso die zweite Vorführung am Dienstag, 19. November um 11 und um 16 Uhr: Das Figurentheater Marmelock aus Hannover zeigt „Fiete Anders“, eine amüsante und anregende Geschichte vom Anderssein nach dem Bilderbuch von Miriam Koch. 50 Minuten lang geht es um das kleine Schaf Fiete, das nicht wollweiß ist, wie alle aus seiner Herde, sondern rot-weiß gestreift. Tief in seinem Herzen spürt er, dass es irgendwo einen Ort gibt, an dem anders richtig ist, also begibt sich Fiete auf die Suche und trifft auf viele ungewöhnliche Zeitgenossen.