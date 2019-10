Seniorenbeirat in Dormagen : Zwei neue Stadtteilkümmerer starten ihre Arbeit

Seniorenbeirat in Dormagen

Dormagen Kurt Tröster ist Ansprechpartner für Senioren in Gohr und Heinz-Willi Meisen für Dormagen-Mitte.

„Wir sind die direkte Verbindung zwischen Politik und den Seniorinnen und Senioren unserer Stadt“, sagt Meisen. Seniorenbeiratsvorsitzender Hans-Peter Preuss ergänzt: „Für viele Bürgerinnen und Bürger ist die Hemmschwelle so viel kleiner, da die Kümmerer in ihren Stadtteilen bekannt sind. So traut sich eher jemand, uns direkt anzusprechen.“ Meisen ist ein neues Mitglied im Seniorenbeirat und möchte sich für die Senioren einsetzen – direkt vor Ort. „Ich möchte erreichen, dass ich älteren Menschen eine zufriedenstellende Auskunft geben kann“, sagt der 70 Jahre alte gelernte Chemotechniker. „Ich organisiere gerne und möchte mich einbringen.“ Meisen ist verheiratet und hat einen Sohn.